"José" esteve escravizado durante nove anos: “Davam um prato de comida, davam café e bebida e cigarros, mas dinheiro não"

Este homem saiu de casa a 19 de agosto de 2010, regressou a 31 de outubro passado e garante que em Espanha todos estes anos. "O que está aqui em causa é um crime de tráfico de pessoas (...) não lhe davam dinheiro mas davam bebida para ir esquecendo as mágoas e continuar no trabalho", defende Carlos do Carmo.