Margarida garante que o marido a obrigava a praticar sexo anal: "Deu entrada no hospital duas vezes com fissuras no ânus"

Vídeos Mais sobre Linha Aberta com Hernâni Carvalho Margarida garante que o marido a obrigava a praticar sexo anal: "Deu entrada no hospital duas vezes com fissuras no ânus" mais sobre Vera Marques foi testemunha de Margarida Rolo e conta ainda outras "coisas que vieram à tona em tribunal": "Os miúdos viram, por várias vezes, o pai a ver vídeos pornográficos nos quartos deles e a beber, testemunharam isso".