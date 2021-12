"Quando entrei na igreja e te vi ao fundo a chorar, quase fiquei sem forças nas pernas"

Francisca Pereira assume que nunca a assustou o facto de Ricardo ser uma figura pública e revelou que o momento mais marcante, do dia do seu casamento com o ator, foi quando entrou na igreja.

A mulher de Ricardo Pereira foi viver para o Brasil com o ator e recorda o período de adaptação: "No início foi um bocado difícil, não conhecia nada e não conhecia ninguém. Não conhecia as tuas rotinas..."

Filhos de Ricardo Pereira falam sobre a vida no Brasil

Ricardo Pereira dá vida a Romeu em "Amor Amor"