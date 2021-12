Rita Loureiro: "[Rogério] era muito incompreendido por muita gente. O 'homenzarrão' era um menino perdido"

"O Rogério, nestes últimos 4, 5 anos, foi muito importante na minha vida. Ele ajudou-me muito a ultrapassar momentos muito difíceis e celebrou comigo momentos muito felizes. É uma bênção, uma sorte muito grande ter-me cruzado com ele."

Rogério Samora morreu hoje, 15 de dezembro, aos 62 anos.



À conversa com Júlia Pinheiro, Rita Loureiro revela que conhecia o Rogério como poucos conheciam. "Começámos a criar uma amizade muito bonita em que contávamos absolutamente um com o outro. Riamos e chorávamos juntos"

Apesar de ser conhecido como uma pessoa frontal e pouco social, "há muito pouca gente que conseguiu ultrapassar essa fachada que ele queria transmitir e perceber o que está por trás".

A atriz revela o lado mais protegido e sensível do ator, pois "ele tinha medo de baixar a guarda". "Ele era uma pessoa à flor da pele. Porque, de facto, ele era muito intenso e as vezes não media bem as coisas que dizia. Ele era um menino perdido."

"Nestes últimos anos, ele deixou que essa fragilidade se revelasse um bocadinho mais. E isso pacificou muito."