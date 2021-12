Adriano Luz recorda abraço enternecedor de Rogério Samora: "Senti um Rogério mais feliz"

"O Rogério com a idade adocicou. Senti um Rogério mais pacificado no 'Amor Amor', do que senti nos projetos anteriores. Uma personagem que lhe agradou imenso. Senti um Rogério mais feliz", revela o ator.

"Gostei imenso do que estava a ver do Rogério!"

Adriano Luz recorda ainda o "abraço enternecedor de Rogério Samora", após ter elogiado a sua personagem em 'Amor Amor': "acho que ele nunca me tinha dado um abraço que não profissional".

Reveja a entrevista do ator ao Alta Definição.