"A Celeste Rodrigues apresentava-me como prima"

Fábia Rebordão começou a cantar em criança e chegou a ganhar o Cantigas da Rua.

O fado entrou na sua vida mais tarde. A sua relação com a irmã de Amália Rodrigues, Celeste Rodrigues foi muito próxima "Foi das melhores pessoas que conheci na minha vida".

A jovem fadista tem ligação familiar a Amália Rodrigues, a avó de Fábia é prima direita de Amália e Celeste Rodrigues, e as parecenças são idêntificáveis: "Tenho as maçãs do rosto salientes como ela principalmente quando teho o rosto mais fino".

Júlia Pinheiro mostrou admiração com a parecença de Fábia com Amália: "Olhando para o seu rosto, sim, está lá"

A perda de peso e a gravidez de 6 meses foram outros temas abordados durante a entrevista.