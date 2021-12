Luís utiliza a sua condição para fazer humor: "Tinha que me criar, tentar lidar com a minha doença"

Luís sofre de uma condição grave desde criança. Condição que o deixou com o corpo deformado. O jovem revela que o eventual problema poderá ter sido detetado mesmo antes de ter nascido. "O médico pôs a opção de a minha mãe abortar e a minha mãe não quis e eu nasci"

Luís garante que nunca ultrapassou a morte da irmã, que também sofria da mesma doença. No entanto, o humor foi o seu grande refúgio. Cria conteúdos online e ganhou visibilidade no Tik Tok. Um caminho que ainda percorre com a ajuda de grandes amigos, um deles o humorista Alexandre Santos. "Ele foi, sem dúvida, uma das pessoas que me ajudou a ultrapassar esta fase".