Pelo filho e por não ter tido condições para se sustentar, 'Glória' continuou a viver com o ex-companheiro mesmo após vários episódios de violência. Segundo 'Glória', mesmo quando se libertou, as ameaças continuaram. O ex-companheiro foi condenado a dois anos e meio de pena suspensa mas 'Glória' não se conforma com a decisão do tribunal.