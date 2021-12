A revelação da identidade da Banana surpreendeu a todos. "É trabalhoso para nós e para a produção. É uma experiência única", confessa o ator revelando que o sigilo fê-lo refugiar na casa do agente. "Essa novela se chamaria "O enclausurado". Fiquei um mês e meio preso na casa do meu agente e só saia para gravar o programa e voltava para casa. Se me vissem iam associar logo, principalmente o [Jorge] Corrula"

A nova temporada do programa estreia brevemente a SIC.