Natacha, vítima de violação: "Quando eu acreditava que tudo estava perdido, veio um bom sinal. Obrigado!"

Recordamos um caso que passou pelo programa no passado dia 26 de maio. Natacha Diogo foi violada aos 15 anos e foi vítima de violência domestica. Refugiou-se no álcool, ganhou peso e perdeu a auto-estima. Com a ajuda do programa, chegou a mudança que a jovem tanto aguardava. Natacha foi submetida a uma lipoabdominoplastia coordenada pela Dr.ª Ana Silva Guerra, médica especialista em cirurgia plástica.