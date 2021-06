Tiago Belo esteve com o pai duas horas antes de ele morrer: "A carrinha capotou porque lhe deu uma embolia cerebral"

mais sobre

O participante de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' conta que o pai ficou com problemas de saúde na sequência de uma agressão: "Estava num café e deram-lhe com uma cadeira na cabeça (...) recuperou mas ficou sempre afetado (...) a embolia teve a ver com isso". Foi o agricultor, na altura com 24 anos, que atendeu o telefone e recebeu a notícia.