"O namorico mais longo foi de quatro meses. A rapariga foi para os Açores trabalhar e abandonou-me de um dia para o outro..."

Tiago Belo de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?' revela que "tinha expetativa de constituir família" com esta namorada. Além disso, o agricultor recorda ainda a doença do irmão, que teve de fazer um transplante de medula: "Chegou ao ponto em que já não era capaz de andar e andava com a perna de arrasto no chão".