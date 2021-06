mais sobre

O ex-jogador comenta o primeiro jogo de Portugal na UEFA Euro 2020 na defesa do título de campeão europeu. Raphaël Guerreiro e Cristiano Ronaldo, que bisou na partida, foram os grandes nomes do jogo. "Isto simboliza um espírito de grupo muito forte. A construção do êxito começa nesta imagem que nos vemos…", afirma o treinador.