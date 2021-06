mais sobre

Emocionado, Carlos recorda o momento da colisão dos comboios, em que ficou com 70% do seu corpo queimado e foi sujeito a 31 cirurgias: "O acidente ocorreu, eu fui cuspido para o fundo do corredor. Entretanto saí cá para fora (...) e ouvia-se gritos, choros inconfundiveis. É impossível dizer por palavras aquilo que nós ouvíamos naquele momento."