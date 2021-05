Susana confessa-se desesperada com filho autista violento: "Toquei-lhe no braço e levei um murro"

mais sobre

"Eu não vou levar o meu filho para casa. Vocês arranjem uma solução. Levantei-me e saí [das urgências]", relata Susana, depois de o filho ter sido acompanhado ao hospital pela polícia. Nuno foi diagnosticado aos 3 anos com Perturbação do Espectro do Autismo (PEA) mas, até aos 18 anos, nada fazia prever que se tornasse tão violento. "Nuno tornou-se mais agressivo com o confinamento. Nunca me passou pela cabeça que um dia ele pudesse fazer isso" admite.