"Ljubomir deu-me o rótulo de 'filha da mãe'. Eu sou assim. Sou pura." Rute recorda a participação em Hell's Kitchen

"Gosto de brincar. Sou muito brincalhona, mas sou um bocado bruta quando trabalho", admite. Rute Palas ficou em 4ª posição e orgulha-se do percurso na cozinha de Ljubomir. "Já o conhecia de vista. Ele não me deixava nervoso. Para mim é um cliente igual a todos os outros", recorda a cozinheira que já serviu o chef mesmo antes do programa. A ex-concorrente desmente ainda boatos que a envolve a drogas: "É mentira. Fazem-nos um rótulo um bocado mau. Não ligo muito a redes sociais e a revistas, mas magoa"