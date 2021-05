Cândida sobre a produção de fotos para adulto:" A pandemia fez com que muita gente procurasse por esse tipo de conteúdo"

mais sobre

Cândida ficou em 3ª lugar no programa Hell's Kitchen e esteve à conversa com Júlia Pinheiro sobre o seu percurso profissional, que inclui trabalhar para grandes nomes de cozinha a nível internacional. Entre eles, Gordon Ramsay. A cozinheira conta ainda como a pandemia fez com que dedicasse o seu tempo em confinamento à produção de fotos nuas e sensuais para a plataforma OnlyFans.