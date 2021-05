Rodrigo sobre o programa 'Peso Pesado': "Se não tivesse participado provavelmente já não estaria aqui"

mais sobre

"O meu sonho era ser magro. Estava com uma doença que não conseguia curar e não pedia ajuda." Rodrigo Santos admite que, aos 17 anos, devido à instabilidade emocional, chegou a tentar a bulimia e até mesmo a considerar o suicídio como a solução do problema. O jovem pesava 140 kg quando entrou para o programa, em 2011. Fez equipa com a mãe, Ana Paula Santos, e juntos perderam mais de 80 quilos. "Chorei muito. É muita vergonha. Mas, para mim, foi o Euromilhões", confessa a ex-concorrente.