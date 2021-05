mais sobre

"Eu me convenci que podia ser diferente." A judoca fala das dificuldades do ambiente em que cresceu - um bairro social - e de como isso nunca foi desculpa para desistir dos seus sonhos. "Lembro-me de ver pessoas a drogarem-se, a venderem droga. Tive, desde muito cedo, consciência de muita coisa: do certo e do errado."