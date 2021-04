"Sei perfeitamente que o meu pai não morreu por 1200 euros. O meu pai viu e ouviu muita coisa que não devia..."

mais sobre

Inês Feição recorda como recebeu a terrível notícia da morte do pai e conta que o homicida acabou por ser detido num hotel de luxo no Porto, não escondendo a revolta: "A filha dele hoje vê o pai, eu não vejo o meu. Preferia ir visitar o meu pai ao estabelecimento prisional do que ir visitá-lo ao cemitério".