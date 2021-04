"Saudades que eu tenho de andar contigo nas festas quando eras pequeno"

mais sobre

Quim Barreiros foi surpreendido pelo pai em grande entrevista no Dia do Pai no programa 'Júlia'. Recordamos mensagem emotiva de Joaquim ao filho. "Queria que tivesses a mesma sorte com os teus filhos como tive com os meus. São meus amigos e toda a minha vida respeitaram-me. Não posso ser mais feliz assim...", confessou Joaquim emocionado. Joaquim Barreiros faleceu esta quarta-feira. A notícia foi avançada no programa 'Casa Feliz', por João Baião e Diana Chaves.