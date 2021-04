Família perde tudo com a pandemia: "Neste momento vivemos da reforma dos meus sogros"

mais sobre

Cláudia Castro e o marido perderam o negócio com a chegada da pandemia da covid-19 e enfrentam um despejo iminente. O casal tinha uma empresa de limpezas que perdeu os clientes por causa do confinamento. "Começámos por vencer o nosso meio de trabalho: computador, telemóveis, brinquedos dos nossos filhos, roupa… tudo o que tenho na minha casa foi dado", confessa. No final da entrevista, Cláudia foi surpreendida pelo programa e ofertas de ajudas vindas das redes sociais.