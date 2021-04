mais sobre

Raquel Ferreira revela que "já tinha ouvido a falar do programa mas nunca tinha visto" Ricardo Bernardes. Agora, os dois não podiam estar mais felizes com a chegada do bebé, que está prevista para 19 de junho. "Dá-me a sensação que ele está outro de há um ano atrás", diz Júlia Pinheiro sobre o agricultor.