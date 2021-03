As crianças e o confinamento: "Não podemos abraçar os nossos avós. É difícil mas é um preço que temos a pagar"

mais sobre

Como tem sido para os mais pequenos lidar com o confinamento? Romão Subtil, Bartolomeu Figueira, Leonor Pessoa e Amelie Pessoa respondem às perguntas de Júlia Pinheiro. Confinamento, aulas online, afastamento dos avós, dos amigos... Alguns já se tornaram em pequenos grandes pasteleiros e revelam as receitas que já dominam; uns preferem aulas online e outros nem tanto, mas todos confessam sentir muitas saudades de um abraço dos avós, de brincar com os amigos...