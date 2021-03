Dia do Pai: As reações emocionantes de Júlio e Rafael às cartas dos filhos

mais sobre

"A carta que nunca escrevi ao meu pai". Em comemoração do Dia do Pai, o programa desafiou Tomás Silva e Marta Rodrigues a porem no papel o que não tiveram coragem de dizer pessoalmente. "Às vezes há coisas que gostamos de dizer mas que e não temos aquele à-vontade para dizer pessoalmente…", confessa Tomás. Marta, por sua vez, confessa: "O meu pai é tudo aquilo e mais alguma coisa que sempre desejei ter num pai...". O progenitores não contiveram as emoções.