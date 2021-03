Testemunho inédito de Júlia Pinheiro sobre a mãe: "Com ela aprendi o mistério e a força de ser mulher."

mais sobre

No Dia Internacional da Mulher, Júlia Pinheiro destaca as mulheres que marcaram a sua vida. Maria Antónia Palla, Maria João Luís e Maria Elisa são alguns dos nomes apontados pela apresentadora. No entanto, a maior homenagem vai para Aurea Pinheiro: "É a minha mãe e é a ela que presto hoje a minha homenagem. Ela será sempre a referência primeira com quem aprendi o mistério e a força de ser mulher."