Filipe recorda as concorrentes de 'Quem Quer Namorar com o Agricultor': "Mantivemos contacto, mas não houve romance"

mais sobre

Filipe Camejo, ex-concorrente da primeira temporada de Quem Quer Namorar com o Agricultor confessa que ainda está aberto ao amor mas que não se atira "de cabeça para qualquer coisa"; que, de momento, a filha é a única mulher da sua vida. O agricultor também admite que nunca se preocupou com o que a imprensa escreveu, na altura, sobre ele e garante: "As pessoas que me conhecem verdadeiramente sabem quem sou”