Arminda tinha 13 anos quando foi abandonada pela mãe: "Foi a uma consulta, supostamente, e já não voltou"

Arminda Pão-Mole sonhava ser advogada, mas O abandono da mãe fez com que ficasse com uma carga de trabalho enorme em cima de si: cuidar do pai invalido e os irmãos. Arminda acredita que a progenitora já não se lembra dela. "Não sei ao certo o que aconteceu. Penso que a mim ela já nem me conhece " diz. Hoje é um exemplo de luta e inspiração para as filhas que escreveram ao programa.