Luana Piovani sobre o divórcio com Pedro Scooby: "Não vou enterrar a minha vida num casamento falido"

Numa conversa com Júlia Pinheiro, a atriz fala da decisão da família se mudar para Portugal e das razões que levaram à separação do marido. O início do namoro com o surfista começou em 2011, o casamento chegou 2 anos mais tarde e durou 8. "Ele é um surfista que tem uma vida maravilhosa, mas a vida não lhe cobrou tanto como me cobrou. Hoje conheço um ex-marido e um pai imensamente mais comprometido e melhor do que aquele que eu deixei", conclui.