Filho de Cátia ficou cego após cirurgia de urgência: "Ele pediu para eu acender a luz, que não me conseguia ver"

"Percebi logo que era algo muito grave. Fiquei aterrorizada quando o médico disse que era um tumor", relata Cátia Peres, mãe do Pedro 'Périto'. É conhecido pelos que estão à sua volta como uma criança corajosa e bem-disposta, apesar de ter sido diagnosticado com um tumor raro no cérebro há um ano. "Uma doença silenciosa que já estava no limite". Cátia fala da difícil tarefa de explicar ao filho a sua perde de visão.