mais sobre

Pelas palavras do ator, "falar do perito é quase falar de um filho. Um amor maior que eu não posso perder", diz. Pedro 'Périto' foi diagnosticado em julho do ano passado com um tumor raro na cabeça, perdeu a visão mas nunca deixou de sorrir. Pedro Barroso revela como se conheceram e a importância que já exerce na sua vida.