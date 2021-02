Marlon trava luta contra o cancro há 4 anos, mas hoje recebeu uma novidade: "A notícia é maravilhosa. O tumor está a diminuir”

mais sobre

O pequeno Marlon é um artista de circo e a sua grande paixão é fazer os outros rir. “Sou palhaço e gosto de me divertir lá fora. Gosto de rir e fazer piadas para os outros", diz. À conversa com Júlia, os pais Iara Ribeiro e Aires Ribeiro regozijam-se com a notícia e recordam os primeiros sinais da doença e as dificuldades conciliadas com o tarefa de entreter. "Quando o espetáculo termina o público vai para casa e nós entramos na nossa realidade, que é o facto de ter um filho doente."