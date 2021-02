mais sobre

À primeira ida ao médico, foi diagnosticado, erradamente, com anemia. À segunda, foi ao hospital com a glicemia a 780 mg/dL, quase em coma diabético. José foi diagnosticado com diabetes tipo I. "Era uma criança saudável, até aos 8 anos. Senti-me muito culpada pelo estado em que ele chegou, podia ter antecipado...”, lamenta Marina Silva, mãe de José Pedro.