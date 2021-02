"Pedi por favor para o meu pai poder ver a menina, nem que fosse pela última vez, antes de ele se esquecer de tudo..."

mais sobre

O pai biológico apareceu e levou a menina que Raquel e Bruno Venâncio criaram por duas vezes. "Ela pediu-me que a fosse buscar mais do que uma vez", recorda. Apesar de tudo, o casal perdeu-a "de vez" e só a voltou a ver em 2019, depois do pai de Raquel ter sido diagnosticado com demência.