Andreia recorda acidente que a deixou entre a vida e a morte: “Isto tirou-me a independência, mas não faz sentido estar revoltada"

A 14 de maio do ano passado, Andreia dirigia-se a uma farmácia quando foi atropelada. A jovem foi projetada e caiu de uma altura de 9 metros, para uma linha de comboio. O traumatismo foi tão grande que teve de ser induzida em coma durante 3 semanas. Hoje, apesar da recuperação, precisa de cirurgia no joelho, tem a visão afetada e problemas de equilíbrio. "Incomoda-me a falta de empatia das pessoas. Ele [o condutor] magoou-me e bastava uma chamada… nunca quis saber." Mesmo perante as inúmeras provações, Andreia continua otimista: "Até agora a sorte esteve do meu lado."