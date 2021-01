"Se ficares morres. Se fugires, podes morrer ou não." O relato de um dia de sonho que se tornou num pesadelo

mais sobre

Luísa Silva confessa que já esteve entre a vida e a morte várias vezes, mas nunca previu o que iria acontecer no dia 6 novembro de 2014, pelas 2h30 da manhã, no rescaldo da celebração do 38º aniversário do seu casamento. Luísa e António foram assaltados por 5 homens encapuzados e armados, ainda não identificados. O marido de isabel morreu durante o violento assalto. Luísa conseguiu fugir dos assaltantes e pedir ajuda, “mas estava sempre a pensar que ia levar um tiro nas costas.” Um relato emocionante.