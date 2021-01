mais sobre

Antes do episódio trágico da amiga Marta, Janete tinha ultrapassado duas memórias dramáticas: a morte de um amigo asmático, aos 10 anos, e a perda de uma outra amiga, aos 11 anos, morta pelo pai: "Ele com um machado cortou as cabeças à esposa, à filha, ao filho e depois enforcou-se..."