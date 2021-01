Suzana Garcia recorda a morte do pai: “Ele merecia ter-me visto chegar às etapas que queria chegar"

mais sobre

A advogada tinha 22 anos quando perdeu o pai, vítima de cancro. Tinha muitos sonhos e alcançou-os um a um, mas "há coisas que nos saem das mãos", confessa. A licenciatura, a primeira casa, o primeiro jantar em sua casa... alguns dos momentos que a advogada sempre sonhou partilhar com o pai, mas que se mantiveram um sonho. "Fiz as pazes com Deus. Quando nós amamos não podemos pensar só em nós", conclui.