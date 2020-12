mais sobre

Celestino Quintas e a família foram surpreendidos no programa. Com a ajuda da Dr.ª Anabela Marques, médica fisiatra e coordenadora da Unidade de Medicina Física e de Reabilitação do Hospital Lusíadas do Porto e Carlos Quelhas, da Padrão Ortopédico, o Celestino irá receber uma prótese adequada à sua condição.