José Paulo Teixeira é capelão no CHU de São João há 5 anos e tem como missão transmitir esperança aos utentes e profissionais de saúde. A capela do hospital "é o lugar mas mais sossegado da casa", mas nem sempre a sua farda é bem recebida, diz o padre. "A cultura portuguesa ainda vê a imagem do padre junto à cama do doente como o prenúncio da morte"