"Acha que o seu marido cometeu este crime?" - Júlia Pinheiro faz a pergunta difícil e Tânia responde

mais sobre

Tânia Moita diz que teme pela saúde do marido que está preso: "Eles não têm máscaras, não têm desinfetantes (...) O Telmo teve duas paragens cardíacas, dois AVCs e tem uma mancha no pulmão". Além disso, diz estar no limiar do desespero, porque está sozinha com cinco filhos a cargo.