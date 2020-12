mais sobre

Desde os 8 meses José já ouvia "While My Guitar Gently Weeps" dos Beatles, uma das suas músicas favoritas. Já fez parte de um grupo coral, já trabalhou em rádio, cantou no Canadá e Estados Unidos e participou no Factor X, onde ficou em 4º lugar. Mas "o sonho não tem idade", diz a filha em mensagem surpresa ao cantor.