Benilde Teixeira teve uma infância feliz e dedicou a sua vida adulta a cuidar dos outros. No dia 4 de dezembro de 2013 começou a ter sintomas que viria a descobrir mais tarde serem muito mais graves do que esperava. Descobriu que tinha uma pedra no rim, sofreu uma septicémia mas sobreviveu e hoje agradece: "Fiquei agradecida a Deus, por me dar uma segunda oportunidade."