mais sobre

A candidata às eleições presidenciais emociona-se com mensagem surpresa dos netos e ao partilhar memórias do falecido marido. "Ele teve um papel decisivo na minha vida." Acrescenta ainda: "Sou candidata à presidência pelos nossos netos, pelas mulheres que são quem mais está a sofrer com a pandemia, pelos mais velhos que precisam de dignidade..."