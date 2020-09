Filha de José seguia no carro com Angélico Vieira no dia do trágico acidente: "Ela fez essa viagem sem dizer nada a ninguém"

Armanda estava em Portugal, há 4 meses, para estudar e seguir a carreira de modelo. No dia do acidente, José estava em Angola e quando recebeu a notícia, veio logo para o nosso país: "Ela estava desfigurada, parecia que tinha 100 quilos".