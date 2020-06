Vanda Mesquita perdoou o pai violento no dia do seu funeral: "O meu pai nunca me pediu desculpa..."

Vanda Mesquita perdoou o pai violento no dia do seu funeral: "O meu pai nunca me pediu desculpa..." mais sobre A partir dos 12 anos, Vanda tornou-se "num alvo a abater", uma vez que o pai se tornou num homem violento, tendo-se refugiado no álcool. Por consequência disso, o seu progenitor morreu com uma Encefalopatia Hepática.