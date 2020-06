"Lá em França, [o meu marido] não me matou porque bati com os calcanhares no rebordo da varanda!"

Maria da Conceição de Jesus conta que viveu uma vida de pancada e que o marido bebia e batia-lhe: "Andava semanas inteiras com um lenço no pescoço para não o verem todo preto". Depois de vários anos de luta, o marido foi condenado a três anos de prisão.