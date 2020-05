Diogo Valsassina abre o coração e fala da morte inesperada do pai: "Chorei com os meus amigos, com a Guiomar, sozinho"

O pai do ator faleceu no ano passado, aos 57 anos, de forma súbita. Diogo partilhou nas redes sociais um texto de homenagem ao progenitor.