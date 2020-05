O desleixo no seu 12º ano fizeram com que Ricardo Costa chumbasse o ano: "O meu pai teve sem me falar durante uns meses..."

Vídeos Mais sobre Júlia O desleixo no seu 12º ano fizeram com que Ricardo Costa chumbasse o ano: "O meu pai teve sem me falar durante uns meses..." mais sobre "Em meados do 2º período percebi que as minhas notas estavam fracas...": Nesta altura, Ricardo Costa não tinha notas para entrar na faculdade.