"O clique que me podia ter dado para acender o isqueiro [no meio do gás] foi o clique que me deu para ligar para o 112"

Sem a mulher, sem casa e sem dinheiro, 'Bruno' recorda como conseguiu livrar-se da adição num tratamento de reabilitação: "Percebi o que era estar num hospital com um jardim com grades, sem ter uma visita". Conseguiu recuperar a relação com o filho e com 'Patrícia', que revela: "Nunca o abandonei".